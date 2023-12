Diputado Guillermo Ramírez: "Si gana el En Contra, Bachelet puede volver a ser candidata“

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al escenario previo al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre y aseguró que la presencia de Michelle Bachelet tiene “aspiraciones presidenciales” y “daña la institucionalidad” por decir cosas que, a juicio del diputado, no son ciertas.

“A mí me generó algo de tristeza la aparición de Michelle Bachelet. Uno en política sabe que puede haber parlamentarios medio irresponsables, que dicen cosas que no son, pero uno no espera eso de alguien que ocupó el cargo de Presidenta de la República”, comenzó diciendo Ramírez en entrevista en radio Pauta.

“Yo creo que muchas de las cosas que ella dijo no son ciertas, y que eso lo haga una expresidenta de la República, daña la institucionalidad. Ella tiene que ser cuidadosa con respecto de los guiones que le pasan, tiene que hablar con sus asesores para ver si todo lo que le piden que diga es verdad”, agregó el diputado.

Sobre una posible aspiración presidencial de Bachelet, Ramírez dijo que “es bueno que la gente lo sepa, si gana el En Contra, que es la opción del Gobierno, la expresidenta Bachelet puede volver a ser candidata“.

Además, Ramírez aseguró que el A Favor va en aumento gracias al liderazgo de Evelyn Matthei.

“Su primera intervención que generó cambios en el texto para bien. Ahora, en su segunda intervención, en la que ha estado muy activa en la campaña, el ‘A favor’ se ha pegado un subidón fuerte”, dijo Ramírez.

“Estoy convencido de que ese subidón tiene mucho que ver con ella, al final en esta campaña se ha notado el liderazgo que ella tiene”, argumentó el parlamentario.

PURANOTICIA