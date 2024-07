Diputado Gonzalo Winter:"No le planteen a la gente una multa como si fuera un beneficio"

"Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la justicia de la multa, con la necesidad de la multa, pero no le diga al multado que la multa es un beneficio", dijo el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter, en relación a su calificación de "antipobre" a la idea de imponer multa por no votar en los comicios de octubre.

En conversación con Tele13 Radio, el parlamentario aseveró que el video de su intervención que se viralizó "es un recorte de 15 segundos que está estrictamente sacado de contexto, incluso con algunos cortes entremedio que además lo sube una cuenta falsa".

En el extracto se puede ver al diputado diciendo: "¿Quiénes son los que no votan, a los que quieren obligar, forzar a ir votar? Son los pobres, por eso es que este proyecto es antipobre".

Winter explicó que "lo que yo le digo al país es 'pongamos un piso mínimo en el debate' y el piso mínimo que yo exijo en el debate es: no le digan a la gente más pobre que una multa es un beneficio”.

“Usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la justicia de la multa, con la necesidad de la multa, pero no le diga al multado que la multa es un beneficio", agregó el legislador.

Comentó, además, que "lo que estamos discutiendo es que si la solución al desencanto de la gente con la política es una multa y, en segundo lugar, lo que estamos discutiendo es la multa, quitarle a la gente plata. Cuando digo que esto es antipobres yo digo 'no le planteen a la gente una multa como si fuera un beneficio'", insistió.

"Cuando estableces que la solución es la multa, lo que estás diciendo es que la gente no tiene una razón legítima para no ir a votar (...) Lo que yo planteo es que para lo que han visto los ciudadanos de la política, que es que se utilizan las instituciones del Estado para beneficiar al 1% que acumula el 50% de la riqueza, de alguna forma considero eso relativamente legítimo", enfatizó el parlamentario.

OPINIONES SOBRE DANIEL JADUE

Consultado sobre la situación del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, Winter respondió que "no es un peligro para la sociedad. tengo una diferencia más que con la interpretación de los tribunales, tengo una diferencia de cómo, hace algún tiempo, se está interpretando el código procesal penal, pero que no es específico de este caso”.

"Goza, como todos los habitantes de esta República, de presunción de inocencia, pero creo que hay hechos que merecen ser investigados”, agregó.

Luego dijo que “no es malo confesar que estas cosas son dolorosas para mí. Ver a Daniel Jadue con el chaleco amarillo, esposado, es doloroso. Es doloroso ver a Gustavo Petro tan equivocado, pero creo que él definitivamente no comprende bien esta causa y no comprende bien las condiciones de la democracia que hemos construido en Chile, que sí presenta garantías para un juicio justo".

