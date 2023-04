Diputado Celis pide sesión especial para abordar crisis de sistemas de salud: advierte eventual interpelación a ministra Aguilera

El diputado Andrés Celis (RN) solicitó una sesión especial en la Cámara Baja para abordar la crisis en los sistemas de salud.

”Lo único que queremos es que la Ministra de Salud se coordine con el director de Fonasa y con el Superintendente de Salud para que sepamos bien cuánto es el monto que se adeuda por parte de las isapres y cuánto es el monto que adeuda Fonasa a los prestadores privados para que el sistema de salud privado no quiebre y los usuarios no queden desamparados”, manifestó el parlamentario, miembro de la Comisión de Salud, sin ocultar su molestia ante una serie de incumplimientos e información poco clara e imprecisa de parte de los actores involucrados en la verdadera debacle que enfrentan actualmente los sistemas de salud en Chile.

El legislador destacó que ”en febrero se instaló una mesa que no funcionó más de dos meses. Se señaló después que se iba a ingresar esta Ley corta en marzo y no se hizo, posteriormente dijeron que en abril, pero aún nada se ha ingresado”, agregando que ”en cifras se nos señaló que eran más o menos 1.400 millones de dólares, después dijeron que al parecer eran 140 millones de dólares, cifra que hoy se descarta; es decir, hasta ahora no se sabe cuánto es el exceso que se le tiene que entregar a los usuarios de las isapres.”

Celis agregó que ”otro ejemplo es que el director de Fonasa cuando le pregunté cuánto le debe el Estado a los prestadores privados, me dice estando al lado de la Ministra y del Superintendente, que son 90 mil millones de pesos. Le pregunto nuevamente y la Ministra lo corrige y le dice no, son 110 mil millones de pesos. Finalmente nos enteramos que son 260 mil millones de pesos”, detalló el diputado, pidiendo que se convoque a una sesión especial en la Cámara de Diputados.

Además, el diputado advirtió de una eventual interpelación a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, señalando que es necesaria ”una sesión especial para aclarar las dudas y en el caso de no quedar satisfechos con aquellos, tendrá que venir una interpelación a la Ministra para que pueda responder de manera clara y precisa.”

El legislador de Renovación Nacional, finalizó recordando que ”quedan 14 días para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema y hay 3 millones de usuarios que no saben qué va a ocurrir con su salud. Si finalmente el Ministerio no define qué hará con ellos, todo el sistema de salud, completo e integro, va a colapsar”.

