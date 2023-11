Diputado Castro por votación de informes del «Caso Convenios»: "Yo creo que el principal nudo es el ministro Montes"

El presidente de la comisión investigadora del «Caso Convenios», José Miguel Castro (RN), se refirió a los cinco informes existentes y señaló que “hay cosas muy disímiles” y que “no se pueden aunar”.

La instancia se reunirá este lunes para definir las conclusiones y recomendaciones tras tres meses de trabajo. Durante la sesión, se discutirá respecto a cinco informes, uno emanado desde la UDI y Renovación Nacional; otro redactado por el Partido de la Gente, Amarillos y PPD, un tercero del Frente Amplio y el Partido Comunista; uno de la diputada Yovana Ahumada (IND) y otro de la diputada Chiara Barchiesi (Republicana).

“Yo voy a tender a poder unificar la mayor cantidad de cosas. Pero hay cosas muy disímiles, cuando vemos (el informe) de parte del Partido Comunista y del Frente Amplio en comparación de uno que presenté yo con la UDI inmediatamente uno se da cuenta de que hay cosas que no se pueden aunar”, manifestó el diputado Castro.

En ese sentido, abordó el documento presentado por el Frente Amplio y el Partido Comunista, y comentó que "ellos dicen que está todo muy bien en el Ministerio de Vivienda", pero desde su sector aseguran que hubo una "negligencia inexcusable" en el actuar de ministro de Vivienda, Carlos Montes.

Según expresó el parlamentario, entre las propuestas presentadas, "lejos el principal nudo es el ministro Montes". Según el legislador, el secretario de Estado "está siendo flanqueado por el oficialismo y eso complica".

De esta forma, señaló que “a nivel personal” piensa “que sí hay una responsabilidad política del ministro, porque si esto hubiese pasado en una región yo entendería que le pasó bajo la nariz, que lo hicieron leso, que no se dio cuenta o que simplemente no le comunicaron. Pero todo el tiempo que pasó, toda la gente que sabía y que además haya pasado en 15 regiones distintas, no el mismo caso, pero sí casos que hablan de probidad”.

"Sí existe una responsabilidad por delegación de firma, es el ministro que le da la facultad a la subsecretaria, que ya sacaron, y la subsecretaria hace y deshace, eso no significa que el ministro no tiene responsabilidad de lo que se hace", añadió.

PURANOTICIA