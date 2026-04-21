Diputado Barrera se desmarca de Jara y afirma que el PC está por rechazar la idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional

El diputado del Partido Comunista e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Boris Barrera, se mostró completamente contrario a la apertura de su correligionaria, Jeannette Jara, a aprobar la idea de legislar el plan de Reconstrucción Nacional del Gobierno.

Durante una entrevista concedida a T13 Radio, el parlamentario marcó distancia de la visión de la excandidata presidencial. Al respecto, argumentó: “De acuerdo a lo que manejamos del proyecto, porque como todos deben saber, nadie conoce todavía el detalle, sino que solamente los anuncios que se han dado por la prensa, lo que dijo el otro día el Presidente (José Antonio Kast) en la cadena y hasta el momento nosotros estamos por rechazar la idea de legislar”.

Al ser requerido específicamente por las declaraciones de Jara, el legislador desestimó que representaran una postura institucional. “Es su opinión, es una opinión que no ha sido debatida ni colectivizada dentro de la militancia. La posición mía es algo que hemos discutido ya en la bancada, no solamente con los diputados, sino que también con los senadores”, aseveró.

Respecto a la estrategia del Ejecutivo, el representante del PC explicó que al interior de su comité parlamentario existe una visión crítica. Según sus palabras, “es bastante irresponsable meter un proyecto de reforma tributaria de esta magnitud con otros proyectos, con otros temas que son completamente distintos y algunos con urgencia, como por ejemplo la reconstrucción de la gente que ha sufrido los incendios, que eso es urgente”.

En la misma línea, profundizó sobre las consecuencias de tramitar estas materias de forma conjunta. “Una reforma tributaria de esta magnitud va a frenar el avance porque tiene que ser con un debate mucho más amplio, con más tiempo, con recibir expertos y muchas miradas. Entonces, creemos que es irresponsable meterlo junto, se lo hemos manifestado al Gobierno varias veces, que lo separe”, complementó.

Por otro lado, el diputado advirtió sobre los efectos económicos específicos de la propuesta, señalando que “hay también temas como por ejemplo la rebaja del impuesto corporativo que va a beneficiar a los más ricos de Chile y también la reintegración, que en su mayoría o gran parte de los beneficios van a ir a cerca de 1.500 personas contra todo el resto de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, creemos que es una reforma súper regresiva”.

Para concluir, emitió un duro diagnóstico sobre la actitud de La Moneda, indicando que desde la vereda de la oposición no perciben apertura. Afirmó que no existe “voluntad al diálogo por parte del Gobierno, por lo menos nosotros no hemos visto nada, sino que solamente hemos visto soberbia, hemos visto autoritarismo de instalar un tema, como te digo, en el fondo y en la forma, que ni siquiera han sido capaces de conversarla con nosotros. Nosotros le pedimos conversación al Gobierno y ellos nos cerraron la puerta. Entonces, voluntad de diálogo, la verdad es que de parte del gobierno no ha habido”.

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