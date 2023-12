Diputado Andrés Longton se suma a la ofensiva contra el ministro Montes: "Debe renunciar"

El diputado Andrés Longton (RN) se refirió a los nuevos antecedentes del caso Democracia Viva y pidió la renuncia del ministro de Vivienda, Carlos Montes.

"Lo que está apareciendo en el expediente judicial son revelaciones de ocultamiento de información. Es relevante lo que está pasando porque se abrió porque es gravísimo. Creo que el ministro Montes no resiste más en el ministerio de Vivienda. Tiene que ver con la responsabilidad política de un ministerio que se le fue de las manos. Todo indica que acá alguien miente y él es la cabeza de este ministerio”, dijo Longton en entrevista en radio Concierto.

"Si se levantan las alertas sobre estas situaciones, un ministro como Carlos Montes debería haber sabido, sobre todo con tantas alertas a su alrededor. Pareciera que este grupo de jóvenes con la superioridad moral de la que tanto hablaron tenían completamente desinformado al ministro. Él se está haciendo un daño muy grande manteniéndose en la cartera. Debería renunciar", complementó.

Es más, el diputado RN adelantó que la oposición no descarta acusar constitucionalmente al ministro Montes si no presenta su renuncia: "Es altamente probable que eso ocurra".

Otro tema que bordó el parlamentario fue la detención de Luis Castillo, quien fue indultado por el Presidente Gabriel Boric, y recalcó que fue un error darle dicho beneficio.

"Siempre hemos mantenido que no solo fue un error si no que generó un daño muy grande al país haber indultado a personas como Luis Castillo. No cualquier persona se ve involucrado en un posible secuestro de la noche a la mañana. Esto tiene que ver con el prontuario de Castillo, que era un delincuente común. El presidente prefirió mantener el indulto en vez de hacer las cosas bien. Es una persona que tenía alto riesgo de reincidencia", sostuvo Longton.

"Me parece sorprendente que el Gobierno, a través de la vocera, esté defendiendo a Luis Castillo en vez de ponerse del lado de la víctima. Todo indica que acá había algo raro, que podía haber un delito como el que están denunciando. Uno naturalmente se pone en el lugar de la víctima. Que una persona con alto prontuario como Castillo esté libre es un peligro para la sociedad chilena", finalizó el diputado RN.

PURANOTICIA