Diputada Zandra Parisi lanza dura crítica al Gobierno tras cadena nacional: “Le falta corazón, calle y escuchar más”

Tras los recientes anuncios sobre el proyecto de reconstrucción nacional dados a conocer durante la primera cadena nacional del Presidente José Antonio Kast, surgieron diversas reacciones políticas, entre ellas la de la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi.

Durante una entrevista concedida a Radio Duna, la legisladora evidenció su inquietud frente a las medidas comunicadas por el mandatario. Al respecto, la congresista advirtió: “No se puso el foco en el bolsillo de los chilenos, en las mujeres ni en los jóvenes y eso preocupa”.

Para la hermana de Franco Parisi, la actual administración carece de empatía, señalando que al Ejecutivo “le está faltando corazón, ese cariño que debiésemos sentir todos los chilenos”. Asimismo, complementó que dicha proximidad con la ciudadanía “se siente muy lejos, como para cuatro años o más”.

En cuanto a la forma en que La Moneda difunde sus políticas, la representante del PDG lanzó duras críticas. Sobre este punto, afirmó: “Es curioso cómo hacen las cosas. Te tratan de dar alegría y a las pocas horas se meten nuevamente en tu bolsillo”.

Por otro lado, abordó el tema de la gratuidad universitaria y el eventual límite del beneficio para personas mayores de 30 años. La diputada destacó positivamente que no se mencionara una restricción etaria en el discurso presidencial, expresando: “Me alegra no haberlo escuchado. Ojalá sea real”.

Pese a los reparos expuestos, la autoridad legislativa mostró apertura para analizar las propuestas del oficialismo. En esa línea, aseguró: “Queremos escuchar con todo respeto lo que van a plantear. Uno nunca puede cerrar las puertas al diálogo”.

No obstante, estableció límites precisos para eventuales acuerdos. La parlamentaria fue enfática al declarar: “El Partido de la Gente nunca va a firmar un cheque en blanco. Nuestro compromiso real está con la ciudadanía, no está con empresarios ni trincheras políticas”.

Finalmente, subrayó la urgencia de revisar las iniciativas con detención, indicando que “Acá tenemos que ser muy responsables. Tenemos que analizar muy bien todos los escenarios”. A modo de conclusión, envió una directa reflexión al palacio de gobierno: “Al Gobierno le falta corazón, calle y le falta escuchar más a las oposiciones, si ellos nos consideran así, se los respeto”.

PURANOTICIA