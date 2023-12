Diputada Pizarro afirma por la detención de Luis Castillo que "era previsible una campaña del terror" antes del plebiscito

La diputada Lorena Pizarro (PC) abordó el «Caso Convenios» y la detención de Luis Castillo, quien, según información preliminar, habría sido aprehendido por un delito de secuestro en Copiapó.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria manifestó que “era previsible una campaña del terror y desprestigio ad portas del plebiscito. Justo ahora pasa lo de Luis Castillo -que es investigación secreta- y el show de la acusación a Montes. Todo esta semana. Parece un modus operandi. Las cosas deben hacerse sin aprovechamiento político".

En tanto, el diputado Tomás de Rementería (PS) comentó que "un Gobierno indulte a alguien no significa que eso se culpa del Presidente y que el Gobierno después no se pueda dar cuenta de que ese indulto tuvo consecuencias negativas. La facultad de indultos no otorga a los presidentes el don de la clarividencia o una bolita de cristal para saber qué harán las personas indultadas”.

“Las responsabilidades políticas ya se ejercieron y me parece muy correcto que el Gobierno se querelle", acotó el legislador.

El diputado Raúl Soto (PPD) enfatizó que "lo dijimos en su minuto y este hecho lo ratifica, los indultos que concedió el presidente Gabriel Boric, fueron un error político y jurídico garrafal que costó la salida de la ministra de Justicia y del ex jefe de gabinete del Presidente. Espero que se aprenda la lección y que estas situaciones no vuelvan a ocurrir".

Mientras que el diputado Jaime Naranjo (PS) expresó que "curiosamente antes del plebiscito están ocurriendo hechos de esta naturaleza. Me parece bien que los delincuentes sean detenidos y que estén en la cárcel”.

“El Presidente en su momento fue muy claro en reconocer que hubo un error en relación al señor Castillo, en el mismo sentido se tomaron acciones contra aquellos funcionarios públicos que estuvieron involucrados en los hechos, entonces yo esperaría que todos nos alegráramos hoy dia porque nuestras instituciones están funcionando para perseguir a los delincuentes y el crimen organizado", agregó.

Por su parte, la diputada Daniela Cicardini (PS) sostuvo que Luis Castillo “nunca debió salir y debería haber estado en la cárcel siempre y los últimos hechos así lo confirman. Espero que, por la seguridad de la región de Atacama, esta vez vuelva a la cárcel para no salir".

