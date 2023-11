Diputada Pérez estudia "acciones legales" contra gobernador de Antofagasta por "acusaciones infundadas e irresponsables"

La diputada Catalina Pérez, quien se encuentra suspendida de Revolución Democrática, evalúa interponer acciones legales contra el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien acusó que la parlamentaria intentó juntar dinero para futuras elecciones a través de los cuestionados convenios entre la Seremi de Vivienda y la fundación Democracia Viva.

En conversación con radio Cooperativa, Díaz dijo que "se comentaba en la región que ella quería ser senadora; que su pareja (Daniel Andrade) quería ser diputado; que la esposa del seremi (Carlos Contreras) iba de gobernadora; que su exjefa territorial iba de alcaldesa, y estaban buscando recursos y formas de estar en el terreno para poder hacer esos tipos de campaña".

Ante estas acusaciones, a través de una declaración pública, Pérez sostuvo que "lamento profundamente las acusaciones infundadas e irresponsables del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, en relación a supuestas operaciones de mi parte para obtener dineros públicos de manera irregular con fines electorales”.

Además, aseguró estar "estudiando la presentación de acciones legales por las desafortunadas afirmaciones del gobernador".

"Se trata de acusaciones graves que se presentan sin pruebas, con el simple objetivo de denostarme a mí y a otras representantes electas de la región", manifestó Pérez.

"He dicho en reiteradas oportunidades que no tengo nada que ocultar, que jamás he recibido un peso de ninguna fundación y que nunca intercedí por la firma de ningún convenio, ni me he involucrado en forma alguna en actos contrarios a la probidad", finalizó la diputada.

PURANOTICIA