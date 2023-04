Diputada Orsini fue sancionada por la Comisión de Ética de la Cámara por "telefonazo" a general de Carabineros

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados decidió sancionar Maite Orsini por incumplimiento de debes parlamentarios.

La instancia estaba convocada para “iniciar las audiencias de prueba” frente al requerimiento que hicieron los diputados de la UDI en contra de la legisladora “por eventual tráfico de influencias”, a raíz del llamado telefónico que realizó a la general de Carabineros Karina Soza, en el marco de un procedimiento que involucró al exfutbolista Jorge Valdivia.

Y a la diputada se le aplicó la medida de “amonestación” con un multa del 5% de su dieta parlamentaria, es decir, un monto del orden de 270 mil pesos.

Según consigna La Tercera, en la instancia no hubo acuerdo para aplicar la máxima sanción de “censura” que puede implicar una multa de hasta el 15% de la dieta líquida.

A través de un mensaje escrito al citado medio, la diputada mencionó que “no he sido notificada del fallo y me parece del todo improcedente que se filtre a la prensa antes de que yo pueda conocer su contenido”.

La congresista agregó que “tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal”.

Finalmente, indicó que "estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absoluta inocencia en este tema”.

