Diputada Flores criticó "ausencia absoluta" de anuncios para la región de Valparaíso

La diputada Camila Flores (Renovación Nacional) se refirió a la Cuenta Pública del presidente Boric, a la que criticó por la "ausencia absoluta" de anuncios para la región de Valparaíso.

“Tuvimos una Cuenta Pública con ausencia absoluta de anuncios para las regiones, sobre todo en la región de Valparaíso, nada concreto para la región de Valparaíso en materia de conectividad, en materia de escasez hídrica o en materia de inversión hídrica que tanto necesitamos en esta región. La verdad es que anuncios concretos para distintas regiones del país no tuvimos, simplemente fueron cuestiones más bien generales de una agenda que ya se venía instalando en el país desde el gobierno anterior o de distintas mociones parlamentarias, pero algo concreto que esté haciendo efectivamente este gobierno por las regiones no tuvimos".

Además, agregó que "quedamos por cierto los parlamentarios con mucho gusto a poco respecto a la que nosotros esperábamos sea una Cuenta Pública que tenga una mirada concreta en materia de descentralización, de fortalecimiento y sobre todo de inversión para las distintas regiones. Si no fuera por los FNDR, que hoy día se reparten a través de los distintos gobiernos regionales, sin duda alguna las regiones estarían muchísimo peor de lo que ya estamos”.

“Lamento que en materia de seguridad no se le haya dado realmente la importancia, el realce que esta prioridad que tienen todos los chilenos merece. No se le dio la importancia porque no se anunció nada nuevo, sino que simplemente fue repetir proyectos que venían desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera o a través de mociones que nosotros mismos parlamentarios hemos presentado, pero el gobierno no tiene una agenda en concreto en materia de Seguridad Pública que es tan importante y que sin duda alguna es lo que más necesitan los chilenos el día de hoy", complementó la legisladora.

Flores cerró su crítica indicando: "Para qué hablar en materia de seguridad económica. Hoy día parece que el presidente de la República no leyó las cifras del Imacec, que son sumamente negativas para nuestro país. Habló de un país que realmente en materia económica, en materia de seguridad y en tantas otras no conozco, porque no es el Chile real. Es de una desconexión absoluta en lo que pasa realmente el chileno común y corriente respecto de lo que él aspira o de lo que él sueña realmente estamos muy lejos de lo que el presidente de la República relató que estamos viviendo los chilenos”.

