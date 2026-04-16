Deudas CAE: Tesorería ha recaudado $12.800 millones en 2026 y lanza nuevos convenios

A través del envío masivo de correos electrónicos con detalles sobre las distintas modalidades de pago, la Tesorería General de la República (TGR) intensificó su campaña dirigida a quienes adeudan el Crédito con Aval del Estado (CAE).

El propósito central de esta iniciativa, según enfatizó la propia institución, radica en lograr que los deudores se acerquen voluntariamente a normalizar su estado financiero, aprovechando las alternativas vigentes para saldar sus obligaciones.

Los números de este esfuerzo ya muestran una clara tendencia al alza. De acuerdo a lo informado por el organismo, en lo que va de 2026 se han logrado recuperar más de $12.800 millones por concepto de esta obligación estudiantil. Un dato llamativo es que sólo durante abril los ingresos sobrepasan los $8.300 millones.

Desde la División de Cobranzas de la TGR interpretan que estas cifras reflejan una mejor disposición de la ciudadanía para ordenar sus finanzas. Este escenario se produce luego de que el pasado 19 de marzo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzara una dura advertencia, diciendo que “les vamos a ir a cobrar”. En dicha oportunidad, el secretario de Estado anticipó el uso de todas las herramientas legales disponibles, lo que contempla la aplicación de mecanismos propios del juicio ejecutivo.

Hoy en día, la cartera morosa del CAE está compuesta por más de 550 mil personas, acumulando una deuda total que supera los $4 billones. Frente a la masividad de este proceso de cobro, la TGR ha decidido priorizar el potenciamiento de sus canales de información y acompañamiento, poniendo especial foco en aquellos ciudadanos que mantienen deudas de menor monto.

NUEVOS CONVENIOS DE PAGOS

Con el fin de frenar el crecimiento de este pasivo —considerando que las deudas fiscales no prescriben—, desde el 1 de abril pasado se encuentra operativo un nuevo sistema de convenios de pago. Esta medida refleja el interés de la institución por facilitar que las y los deudores inicien la regularización de sus compromisos. Para quienes poseen obligaciones de menores montos, la suscripción de convenios con facilidades se perfila como una buena alternativa para salir de una situación de morosidad.

Bajo este contexto, existe un grupo de más de 70.000 personas que registran deudas iguales o inferiores a $1.000.000, con un promedio cercano a los $495.000. Este segmento específico cuenta ahora con oportunidades concretas para su pronta regularización.

A nivel territorial, la región Metropolitana presenta una alta concentración de estas deudas, agrupando a más de 210.000 personas y un volumen superior a los $239.000 millones. Más atrás le siguen las regiones del Biobío y Valparaíso, las cuales registran más de 50.000 y 57.000 casos respectivamente, con montos que fluctúan entre los $65.000 millones y los $56.000 millones.

A continuación, destacan las regiones del Maule y La Araucanía, zonas que contabilizan 25.000 y 22.000 personas deudoras, junto a niveles de deuda por sobre los $28.000 millones y $25.000 millones, respectivamente. Este comportamiento evidencia una distribución coherente con la concentración poblacional del país, lo que permite a las autoridades focalizar los esfuerzos de información y regularización en aquellas zonas con mayor volumen de deudores.

PURANOTICIA