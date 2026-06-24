Detienen al quinto sospechoso por encerrona donde falleció niño de 12 años en San Bernardo

Un sujeto de 23 años fue detenido por su presunta vinculación en el robo con homicidio que se produjo en la comna de San Bernardo, donde un niño de 12 años perdió la vida durante una encerrona.

Esto se produjo luego de una serie de diligencias investigativas desarrolladas por un equipo multidisciplinario de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente.

La aprehensión se concretó en el marco del cumplimiento de órdenes de entrada y registro.

Los otros detenidos por este caso fueron formalizados este miércoles por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

Dos adolescentes de 17 años quedaron bajo internación provisoria, mientras que dos adultos de 18 y 21 años fueron sometidos a prisión preventiva.

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