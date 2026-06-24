Decretan prisión preventiva e internación provisoria para imputados por muerte de niño de 12 años en San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo decretó las internaciones provisorias de J.P.A.V y de A.R.C.G, ambos de 17 años, y prisión preventiva para dos adultos de 18 y 21 años, imputados por la encerrona en que murió el menor de 12 años en esa comuna de la región Metropolitana.

La Fiscalía Metropolitana Occidente los formalizó por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.

Uno de los menores de 17 años está sindicado como el conductor del vehículo robado que arrastró a la víctima por varios kilómetros, al quedar atrapado con el cinturón de seguridad.

Al dar a conocer las detenciones, el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia, explicó que se dio con las identidades de los imputados gracias a las huellas en los dos vehículos robados, además del análisis de las cámaras de seguridad y cruces de datos.

De esta manera, se estableció que los hechos se iniciaron a las 01:30 horas en un servicentro Shell de calle Eyzaguirre, donde la banda de cinco sujetos robó un vehículo Mitsubishi de color blanco y luego asaltó a un peatón que resultó ser un carabinero de franco, al que golpearon.

El tour delictual siguió en calle Catemito con la caletera de la ruta 5 Sur, donde los delincuentes interceptaron un vehículo Peugeot de color rojo, donde viajaban un ciudadano argentino al volante, su hijo de 12 años en la parte trasera y una tía del menor que fue a buscarlos al aeropuerto. Habían celebrado el Día del Padre en Buenos Aires y se dirigían a Puente Alto, donde el niño vivía con su madre.

En la encerrona, los antisociales actuaron premunidos de armas blancas y de fuego y procedieron con brutal violencia a robar el vehículo. En su fuga no se percataron que el niño había quedado enredado en el cinturón de seguridad. Lo arrastraron por tres kilómetros hasta Portales con Leonardo da Vinci, donde finalmente abandonaron a la víctima y el vehículo.

La banda escapó a pie en distintas direcciones y durante la tarde de ayer tres de sus integrantes fueron detenidos por el OS9 de Carabineros en sus domicilios de San Bernardo, mientras que otros dos siguen prófugos. Un cuarto sujeto fue detenido por receptación.

Al describir la encerrona, el fiscal Tapia expresó que "fue tal la gravedad, tal la amenaza, tal la intimidación que ocasionó que el niño que iba en la parte trasera no pudiera escapar. Quedó atrapado con su cinturón de seguridad y, en definitiva, se le ocasionaron lesiones de tal naturaleza que le causaron la muerte".

PURANOTICIA