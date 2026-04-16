Detienen al presunto autor del asesinato de una mujer cuyo cadáver fue hallado en la vía pública en pleno centro de Santiago

Durante la madrugada de este jueves, el hallazgo del cadáver de una mujer en plena vía pública movilizó a las autoridades en el centro de Santiago. Horas más tarde, efectivos policiales concretaron la captura del presunto responsable del crimen, quien fue aprehendido al interior de su propio domicilio en el tradicional barrio Franklin.

El operativo de arresto se llevó a cabo en un inmueble situado en la avenida Santa Rosa, el cual se ubica exactamente frente al sitio del suceso. Fue precisamente en esa misma arteria capitalina, justo en la intersección con la calle Pedro Lagos, donde yacía el cuerpo sin vida de la víctima.

Respecto a las gestiones que permitieron dar con el paradero del individuo, el fiscal Patricio Macaya detalló el procedimiento. "Con los antecedentes que se entregaron por parte de la Brigada de Homicidios (BH), se solicitaron ciertas diligencias, se autorizaron por parte del tribunal, se coordinaron con la Brigada de Homicidios, se llevaron a efecto ahora en la mañana y se logró la detención del eventual autor del homicidio", ratificó el persecutor.

Junto con la aprehensión, el representante del Ministerio Público precisó que se logró la incautación de prendas de vestir vinculadas al ilícito, además del elemento que presumiblemente corresponde al arma homicida. Al ser consultado por las motivaciones detrás del ataque, Macaya indicó: "Al parecer habían tenido un conflicto previo".

Por su parte, el subprefecto Juan Zúñiga, perteneciente a la BH Centro Norte, explicó que la unidad especializada de la PDI asumió el control de la escena del crimen tras recibir la instrucción directa de la Fiscalía Centro Norte. Según relató el oficial, el trabajo en el área resultó clave, "logrando levantar de este mismo antecedente suficientes que nos permitieron determinar el lugar donde se encontraba el eventual imputado en este caso".

Para concluir, la autoridad policial profundizó en las pruebas recabadas contra el detenido, afirmando que "existe evidencia visual que nos permite determinar la participación del sujeto, así como también eventualmente el arma utilizada, todos los elementos que tienen que ser sometidos a pericias por parte del laboratorio, lo cual requiere un proceso investigativo que lamentablemente no es tan inmediato, pero tenemos la convicción por el momento de la participación del sujeto".

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