Detienen a dos ciudadanos colombianos por crimen en Curacaví: Víctima fue desmembrada y quemada

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a dos ciudadanos colombianos imputados por el brutal crimen de un hombre al que descuartizaron y quemaron, para finalmente arrojar los restos en la comuna de Curacaví, región Metropolitana.

De acuerdo a los antecedentes de la investigación, los detenidos engañaron a la víctima para subirla a un vehículo en el que recorrieron distintas comunas antes de darle muerte. El fallecido aún no es identificado.

Los detenidos son dos ciudadanos colombianos, sin antecedentes policiales en Chile, aunque sí en Colombia, y con situación migratoria regular en el país, quienes fueron formalizados por la Fiscalía ECOH Metropolitana. El tribunal los dejó en prisión preventiva.

El subprefecto Walt Dapremont, jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, explicó que se analizaron cerca de 50 cámaras de seguridad para revisar el recorrido completo del vehículo, hasta dar con el paradero de ambos imputados.

Como motivo del asesinato, la policía maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas entre integrantes de diversos grupos criminales ligados al narcotráfico, por lo que continúan las diligencias para poder aclarar lo ocurrido.

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