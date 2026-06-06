Detienen a conductor de Lamborghini por circular a 171 km/h en Vitacura

Un operativo de fiscalización de velocidad realizado por Carabineros en la comuna de Vitacura terminó con la detención del conductor de un automóvil Lamborghini, quien fue sorprendido circulando a 171 kilómetros por hora en una vía cuyo límite máximo permitido es de 100 km/h.

El procedimiento fue efectuado por personal de la 32ª Comisaría, que detectó la infracción durante los controles preventivos que desarrolla en distintos sectores de la comuna.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el vehículo de alta gama, cuyo avalúo supera los 120 millones de pesos, era conducido a una velocidad que ponía en riesgo la seguridad de quienes transitaban por el lugar.

Carabineros indicó que el conductor fue detenido por conducción temeraria, debido al exceso de velocidad registrado durante la fiscalización.

A través de sus canales oficiales, la institución señaló que "Carabineros de la 32º Comisaría continúa sus fiscalizaciones de velocidad, y logra la detención por conducción temeraria de un hombre que se desplazaba a 171 km/hr. En zona de 100 km/hr., poniendo en grave riesgo su vida y la de otros usuarios de las vías".

PURANOTICIA