Detectan viagra oculto en "miel afrodisíaca" que se vendía en sexshop: ISP inició acciones por grave riesgo sanitario

El Instituto de Salud Pública (ISP) y la Seremi de Salud Metropolitana descubrieron viagra encubierto en un producto conocido como "miel afrodisíaca" que estaba a la venta en un sexshop.

Según dio a conocer la autoridad sanitaria, el potenciador sexual es un medicamento, por lo cual solo puede ser comercializado en farmacias.

Luego de los análisis, los organismos públicos detectaron que la miel en cuestión, de nombre de "Royal Honey", contenía sildenafilo (principio activo del viagra), taladafilo (otro potenciador sexual) e incluso paracetamol.

"Royal Honey" es una línea de productos comercializados como suplemento nutricional o alimento funcional a base de miel, habitualmente presentado en sachets individuales o envases plásticos. Se promueve como un potenciador natural de la energía y el desempeño sexual masculino.

"Tanto el sildenafilo, como el taladafilo, son productos farmacéuticos cuya propiedad terapéutica es relajar los vasos sanguíneos para tratar la disfunción eréctil y también la hipertensión arterial pulmonar. Por lo tanto, consumir este tipo de productos sin registro sanitario presenta un riesgo para la salud pública, sobre todo si una persona padece de una enfermedad crónica", explicó Sergio Muñoz, jefe del subdepartamento de Autorizaciones e Inspecciones del ISP.

Luego de la fiscalización, el ISP analizó 17 productos decomisados de "Royal Honey" y sus variantes, detectándose a través de varias técnicas de laboratorio los siguientes principios activos: sildenafilo, tadafilo y paracetamol en un caso.

Estos principios activos son medicamentos regulados en Chile bajo el Decreto Supremo N°3/2010 del Minsal y la normativa del Código Sanitario, y su comercialización sin registro sanitario vigente constituye una infracción a la legislación sanitaria nacional.

Su uso puede producir reacciones adversas graves, incluidas interacciones farmacológicas potencialmente letales, sobre todo en personas hipertensas, con problemas cardiacos, insuficiencia pulmonar, entre otros.

Además, las personas pueden presentar graves problemas cardiovasculares, ya que su consumo se ha asociado a infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmia ventricular, palpitaciones, taquicardias, accidente cerebrovascular e incluso muerte súbita cardiaca.

Por su parte, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario debido a la detección de diversas deficiencias sanitarias como venta de alimentos para deportistas y suplementos alimenticios sin poseer autorización sanitaria, envases indicando propiedades terapéuticas, lo que se encuentra prohibido por el Código Sanitario de los Alimentos, y expendio de productos como suplementos alimenticios pese a que contaban con ingredientes sujetos al control del ISP.

Finalmente, el ISP enfatizó que los suplementos no pueden sugerir ni indicar efectos terapéuticos, curativos ni posologías, están hechos para complementar la dieta, no para prevenir, tratar ni curar enfermedades. Aportan nutrientes como vitaminas, minerales o aminoácidos, pero no está diseñado para curar enfermedades.

PURANOTICIA