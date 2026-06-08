Descubren cuatro talleres clandestinos con vehículos robados en La Pintana: Tres extranjeros fueron detenidos

Carabineros de La Pintana detuvieron a dos mujeres y a un hombre, todos adultos de nacionalidad extranjera, dueños de cuatro galpones usados como talleres clandestinos en esa comuna de la región Metropolitana donde se encontraban vehículos robados.

El procedimiento se originó luego de que una de las víctimas indicó a los uniformados, que el GPS de su automóvil marcaba un inmueble en calle Tucapel, lugar al que concurrieron los policías uniformados.

Gracias a una orden de allanamiento gestionada por el Ministerio Público, los carabineros ingresaron al recinto e incautaron seis vehículos con encargo por robo y quince motores adulterados.

Los detenidos son L.Q.J. (colombiana con antecedentes policiales por receptación, nada vigente), M.B.R.R. (peruana, sin antecedentes policiales) y C.A.R.Q. (colombiano, sin antecedentes policiales).

La Fiscalía señaló que la investigación quedará a cargo del Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros.

Cabe señalar que los imputados pasarán a primer control de detención durante este lunes.

(Imagen: Carabineros)

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