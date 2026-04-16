Desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de droga: Nueve detenidos y más de 270 kilos de droga incautada

Con la captura de nueve individuos de nacionalidades boliviana y colombiana, además del decomiso de más de 272 kilos de marihuana, finalizó un extenso despliegue del OS7 de Carabineros de Chile.

Las diligencias, que se llevaron a cabo entre la región de Atacama y la región Metropolitana, lograron desbaratar por completo a una agrupación delictual enfocada en el tráfico de drogas.

Durante un punto de prensa conjunto para entregar los pormenores del procedimiento, el general director de la institución policial, Marcelo Araya, y la ministra de Seguridad Pública, Soledad Steinert, valoraron los resultados. En la instancia, la máxima autoridad de Carabineros enfatizó: "Es una operación para desarticular estas bandas y organizaciones que tanto daño le hacen a nuestro país. Todos quienes integran este ecosistema de seguridad hemos puesto los esfuerzos para atacar este flagelo".

El origen de esta incautación se remonta a la madrugada del 12 de abril de 2026. Mientras efectivos policiales realizaban una fiscalización vehicular en la comuna de Diego de Almagro —específicamente en el kilómetro 10 de la ruta C-115B, próximo al sector minero Altamira—, detectaron a tres extranjeros trasladando diez sacos contenedores de marihuana, procediendo a su inmediata detención.

Tras este primer hallazgo, el Ministerio Público instruyó que la Sección O.S.7 Atacama asumiera la investigación, trabajando en coordinación con la Fiscalía SACFI. Estas labores conjuntas derivaron en la ejecución de una primera entrega controlada en la ruta C-391, dentro de la ciudad de Copiapó, maniobra que resultó en el arresto de un cuarto involucrado de origen colombiano.

El rastro de los estupefacientes obligó a iniciar una segunda entrega controlada, esta vez con destino a la región Metropolitana. Dicha acción se concretó el 14 de abril en la comuna de Estación Central, donde las fuerzas de orden apresaron a otros tres integrantes de la organización, todos mayores de edad y de nacionalidad colombiana.

En paralelo, y en cumplimiento de órdenes judiciales, los uniformados realizaron entradas y registros en tres inmuebles situados en la calle Arzobispo Subercaseaux y la avenida Arica. En estos recintos se logró incautar diversa evidencia asociada al delito investigado.

La continuidad de las diligencias dejó al descubierto que los imputados mantenían nuevas coordinaciones para trasladar droga hacia una de las propiedades en avenida Arica. El trabajo investigativo conjunto con el Ministerio Público posibilitó interceptar este movimiento, logrando la detención de otros dos sujetos y decomisando 30 kilos 994 gramos adicionales de marihuana.

Bajo la supervisión del Departamento Antidrogas O.S.7 y con el apoyo de distintas secciones especializadas, el operativo culminó con la incautación total de 272 kilos 372 gramos de marihuana. A esto se sumó el decomiso de cuatro vehículos sin encargo vigente, doce teléfonos celulares, dinero y otras especies vinculadas al ilícito.

Respecto a los nueve detenidos, se informó que sus edades fluctúan entre los 23 y 50 años, y que mantienen distintas situaciones migratorias. Todos ellos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención el día 16 de abril de 2026.

PURANOTICIA