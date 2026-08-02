Desarticulan banda narco en San Bernardo: incautan drogas y $44 millones

La Fiscalía junto a detectives de la Brigada de Investigación Criminal San Bernardo lograron desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

El fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson, detalló que se ejecutó de forma simultánea la entrada y registro a 21 domicilios, "logrando la detención de cinco personas por el delito de tráfico de drogas y por asociación criminal para el tráfico de drogas".

Además, se incautaron "variadas drogas entre ellas ketamina, marihuana, pasta base de cocaína en grandes cantidades". En total, se decomisaron 7.600 dosis de droga, avaluadas en $24,8 millones.

Durante el procedimiento también se incautó un arma de fuego, municiones, $44 millones en efectivo, especies de lujo y cinco vehículos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Bernardo, quedando cuatro de ellos bajo la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal dictó 200 días para la investigación.

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