Denuncian robo y daños en histórica Fuente Alemana de Santiago tras reciente restauración

Tras una visita técnica, profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) constataron daños atribuibles a terceros en la Fuente Alemana, situada en el cabezal norte del Parque Forestal, consistentes en cortes en algunos elementos de bronce y sustracción de piezas.

Por ello, los consejeros acordaron denunciar ante el Ministerio Público y oficiar al Consejo de Defensa del Estado (CDE), solicitando la representación del CMN para que ejerza las acciones legales que correspondan.

El conjunto escultórico fue inaugurado el 13 de octubre de 1912, y corresponde a una obra del escultor alemán Gustav Eberlein, donada por la comunidad alemana con motivo de la conmemoración del primer Centenario de la Independencia de Chile.

Además, el conjunto -compuesto por esculturas de bronce, una fuente, base, rocallas y elementos pétreos de distinta procedencia, además de brocales en hormigón y granito- fue sometida a una completa restauración en 2024, y entregada en octubre de 2025.

Tras recibir la denuncia de daños, un equipo de la sección de Patrimonio Histórico, compuesto por expertas conservadoras restauradoras, constataron los daños: cortes en las patas del cóndor de bronce que se ubica en la parte posterior del monumento, sobre las rocallas.

Uno de los cortes se encontraba en la uña central de la garra derecha, la cual fue cortada completamente y sustraída. Así también, se identificaron cortes en la zona superior de la misma garra, tanto por el frente como por la parte posterior, sin llegar a completar la sección, con una profundidad de al menos 1 centímetro.

En cuanto a la escultura del Dios Mercurio de bronce, ubicada en la popa de la embarcación, que porta en su mano un caduceo -vara con dos serpientes entrelazadas-cuyo remate superior constaba de un pomo que fue sustraído. Esta zona no presenta cortes, dado que dicho elemento se encontraba fijado mediante tornillo a la vara.

El subsecretario del Patrimonio Cultural y presidente del CMN, Emilio De la Cerda, recordó que el Consejo está a la espera del ingreso del proyecto de cierre del Parque Forestal, enunciado por el director del Obras de la Municipalidad de Santiago con motivos de seguridad del sector, a fin de evaluarlo al a brevedad.

Además de la denuncia a la Fiscalía y al CDE, los consejeros acordaron oficiar a la Municipalidad de Santiago, informando lo sucedido y los resultados de la visita a terreno realizada, además de solicitar acciones urgentes de mantenimiento, resguardo, intervención y vigilancia del MP para su protección.

Junto con ello, se propuso retomar las conversaciones en relación con los protocolos de mantenimiento y conservación preventiva de los monumentos públicos de la comuna.

PURANOTICIA