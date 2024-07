Denuncian que concejala de Demócratas en Lo Espejo tendría vínculos con el narcotráfico

El Partido Demócratas solicitó este domingo al Tribunal Supremo la suspensión de la militancia de la concejala de Lo Espejo, Carolina Mena, por sus presuntos vínculos con narcotraficantes, según un reportaje de T13.

Tras recibir denuncias anónimas, se detectaron supuestas relaciones de la concejala con narcotraficantes de la comuna, las que incluso llegarían al arriendo de una vivienda por parte de Mena.

"Como Partido Demócratas Chile, hemos legislado para prevenir y combatir cualquier nexo entre la política y el narcotráfico", señaló un comunicado difundido poco después de la denuncia.

"Los antecedentes expuestos en el reportaje de Canal 13 sobre los supuestos vínculos entre una concejala y personas ligadas al narcotráfico han sido enviados al Tribunal Supremo del partido, solicitando, como medida preventiva, la suspensión de su militancia mientras se resuelve el caso de manera definitiva", añadió.

"Demócratas no presentará ni apoyará ésta ni ninguna candidatura que pueda estar asociada al narcotráfico, al crimen organizado u otros hechos que puedan revestir carácter de delito", agregó en referencia a la repostulación de la concejala Mena en octubre próximo.

Uno de los antecedentes revelados por el reportaje mostró que actualmente la concejala arrienda una vivienda en la población José María Caro, que pertenece a Héctor Aladino Cárdenas, más conocido como “El Poroto”, un sujeto con antecedentes por ley de drogas.

En respuesta, la concejala dijo que "no tenía idea" que "El Poroto" tenía condena por la Ley 20.000, y que "no lo voy a dejar de saludar porque soy política, porque antes que todo yo soy vecina".

"Después yo supe que era Héctor, pero para mí no tiene alguna relevancia o algo. Yo no he cometido ningún delito, no trafico, no he matado a nadie. Pregúntele a todos los vecinos qué opinan de mí", concluyó.

PURANOTICIA