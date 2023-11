Demócratas y Amarillos presionan por refugio para atletas cubanos y critican a Tohá

Las directivas de los partidos Demócratas y Amarillos concurrieron a La Moneda para solicitar al Presidente Gabriel Boric que otorgue refugio a los deportistas cubanos que se fugaron de su delegación el sábado pasado, al finalizar los Juegos Panamericanos.

La presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, señaló que “le solicitamos de manera respetuosa y categórica al Presidente Gabriel Boric que actúe de manera diligente y rápida y acoja el llamado de estos deportistas”.

Además, criticó las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ayer al ser consultada por la situación de los deportistas cubanos llamó a “no especular” y señaló que los atletas “perfectamente pueden estar en Chile haciendo turismo”, aunque “no sabemos cuál es su paradero hoy día”.

Al respecto, Rincón calificó como “claramente desafortunada” la respuesta de la sectaria de Estado. “No responde a lo que uno esperaría de una ministra del Interior de un gobierno cuyo presidente dice condenar la violaciones a los DD.HH. y la dictaduras sea cual sea su origen”, dijo la senadora.

“Los deportistas cubanos no andan haciendo turismo, vinieron a competir y en el marco de los panamericanos y han decidido quedare en Chile a pedir refugio porque las garantías de libertad, de respeto de los Derechos Humanos no son explícitas, no están expresadas en Cuba”, añadió.

También llamó al mandatario a actuar "de manera rápida y efectiva para que acoja la petición que han hecho estos deportistas al gobierno de Chile, creemos que no se puede tener un doble estándar en esta materia”.

Por su parte, el vicepresidente de la colectividad, senador Matías Walker, indicó que aspiran “a que la misma solidaridad y acogida que ha demostrado el Presidente Boric con los disidentes de Nicaragua la demuestre también con destacados deportistas cubanos”.

“Ellos son un caso emblemático, no podemos desconocerlo, porque al haberse fugado de la delegación que les tenía retenidos sus pasaportes están expuestos a ser sujetos de represalias, de represión política, de tortura, que es la forma como la dictadura cubana trata a los disidentes”, añadió el senador.

