Delincuentes balean a hombre en sus piernas en persa de Estación Central y le roban más de $700 mil

Un hombre fue víctima de un robo con intimidación en las inmediaciones del centro comercial Persa Estación, en Estación Central. El ataque terminó con el afectado herido de bala en ambas piernas, luego de ser abordado por dos sujetos mientras se disponía a comprar un fardo de ropa.

De acuerdo a la información policial, los asaltantes condujeron a la víctima contra su voluntad hacia la parte posterior del recinto comercial situado en plena Alameda. En ese lugar, lo amenazaron usando armamento.

Sobre la dinámica de los hechos, el inspector Luis Hermosilla, perteneciente a la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), precisó que "una vez en la zona posterior, lo intimidan con un arma de fuego, iniciándose un forcejeo, y a raíz de este, uno de los sujetos efectúa un disparo lesionando a la víctima y logrando la sustracción de $750 mil".

Tras recibir el impacto balístico, el hombre resultó con daños en sus dos extremidades inferiores, diagnosticándosele una fractura grave. Pese a la magnitud de las lesiones, se confirmó que se mantiene sin riesgo vital tras ser derivado al Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (ex Posta Central) para recibir atención médica.

Un dato relevante aportado por las autoridades es que el individuo asaltado mantenía antecedentes policiales por lesiones menos graves y daños simples. Esta información será un elemento a considerar dentro del desarrollo de la investigación.

Para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables, personal de la PDI se constituyó inicialmente en el centro asistencial para recabar la declaración del herido. Posteriormente, los detectives se movilizaron al sitio del suceso con el objetivo de ejecutar una inspección visual del área, empadronar a testigos y revisar las cámaras de seguridad del sector.

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