Delegación presidencial declaró alerta ambiental en la Región Metropolitana

Por recomendación de la Seremi del Medio Ambiente, la Delegación Presidencial declaró este domingo alerta ambiental en la Región Metropolitana por el aumento de los niveles de contaminación y empeoramiento de las condiciones atmosféricas.

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para este domingo se prevé circulación ciclónica en superficie y aproximación de dorsal en altura, con una máxima de 27°C, lo que facilita la contaminación ambiental por mala circulación del aire.

Las autoridades regionales formularon un llamado a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por la seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

Otra de las medidas es la prohibición de quemas agrícolas -desde el 01 de marzo hasta el 31 de octubre- las que son fiscalizadas por los equipos de SAG y Conaf en toda la Región Metropolitana. En tanto, las medidas de Restricción Vehicular no rigen este domingo por ser fin de semana.

PURANOTICIA