Dejan en libertad a padre e hijos que dieron muerte a delincuente que intentó asaltarlos en El Bosque

La Fiscalía Metropolitana Sur resolvió dejar en libertad al padre y sus dos hijos que fueron detenidos por la muerte de un sujeto que intentó robarles el vehículo en la comuna de El Bosque, región Metropolitana.

Una vez concluidas las indagatorias iniciales, el ente persecutor decidió conferir al grupo familiar la calidad de víctimas, quedando únicamente citados a declarar. El procedimiento se enmarca en el fallecimiento de un hombre de 27 años que contaba con un prontuario policial por los delitos de hurto, daños simples y usurpación no violenta.

El fatal desenlace se produjo en la intersección de las calles Sargento Aldea con Patricio Lynch. En dicho sector, el asaltante interceptó el medio de transporte de la familia con el objetivo de apropiarse de él. Fue durante los forcejeos para repeler el atraco que el individuo perdió la vida al enfrentarse físicamente con el adulto y los dos adolescentes de 14 y 16 años.

Respecto a la dinámica del suceso, el comisario Carlos Jorquera, perteneciente a la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), señaló que el hecho correspondió a un intento de robo de vehículo. Asimismo, el oficial precisó que la causa de muerte del sujeto se habría originado por un golpe, circunstancia que actualmente está siendo verificada por el Servicio Médico Legal.

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