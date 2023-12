Defensa del ministro Montes pedirá que se declare inadmisible la Acusación Constitucional en su contra

En un texto de 175 páginas, el abogado Pablo Ruiz Tagle, indicó que la medida "no está debidamente fundada, no se aportan pruebas necesarias, no cumple con un estándar mínimo, confundiendo reproches a la gestión con supuestas infracciones a las Constitución"