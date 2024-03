Defensa del exdirector de la PDI Sergio Muñoz no apelará a prisión preventiva

Juan Carlos Manríquez, abogado del exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, confirmó este domingo que no apelará a la prisión preventiva decretada contra la exautoridad policial.

En declaraciones a Estado Nacional de TVN, el profesional dijo que la "instrucción que tengo de mi cliente, el señor Muñoz, es no gastar ningún minuto de energía en hacer perder tiempo a los tribunales, a la Fiscalía, a los órganos auxiliares de esta administración, en nada que no diga relación con el esclarecimiento directo, pronto y franco de estos hechos como a mí me lo pidieron".

"No vamos a gastar tiempo en revisiones de medidas cautelares por ahora. Vamos a pedir reiteradamente que la Fiscalía haga todas las diligencias que señaló e insinuó en la audiencia del martes pasado lo más pronto posible”, agregó.

“Reitero que la instrucción y la disposición del señor Muñoz es ir de frente, asumiendo lo que tiene que asumir, pero de ninguna manera asumir responsabilidades ajenas ni tampoco 'sacrificarse por otros'”, advirtió.

“Lo que él va a hacer es preocuparse exclusivamente de su situación y, por tanto, nuestra posición frente al proceso es ir de frente, colaborando, pidiendo la mayor velocidad, porque creemos que la ciudadanía y Chile necesitan saber exactamente qué paso, cómo pasó y por qué pasó", sostuvo.

El abogado recalcó que el exdirector de la PDI "se va a mantener en prisión preventiva. Además, porque creemos que es la mejor manera de asegurar e ir disolviendo aquellos gérmenes de sospecha o conjeturas de que se puede obstaculizar esta investigación, que se puede inducir a otras personas, que se pueden hacer desaparecer documentos”.

“Queremos que la Fiscalía y todos los órganos trabajen con absoluta tranquilidad, pero con la total velocidad que merece una causa donde hay una persona presa", afirmó.

En cuanto a las filtraciones realizadas por Sergio Muñoz, el abogado aseguró que se trata de la "peor decisión de su vida".

"Hoy día él perdió la dignidad del cargo, 36 años de carrera espectacular, el primer detective operativo de calle que llega a la primera magistratura de la Policía de Investigaciones, precisamente por una comprensión errónea en un contexto en el cual alguien se le presenta y le dice 'yo soy el abogado personal del Presidente, yo estoy a cargo del Ministerio del Interior, cualquier cosa que necesite, usted me dice, yo voy a asumir la representación del señor Espinoza'”, argumentó.

“Evidentemente él tomó una decisión en ese contexto por una motivación errónea, con una finalidad errónea, que era tratando de que a la presidencia de la república la fuera bien resolviendo sus problemas, donde estaba cuestionada la autoridad presidencial; a su turno el exdirector de la PDI (...) y además porque solo se enteró muy pronto antes de asumir que había sido la persona que iba a ser nombrada", añadió.

"Él (Sergio Muñoz) entendió y consta en su declaración que es una lealtad completamente mal entendida y se equivocó en la forma, se equivocó en el fondo, hizo llegar información a quien no correspondía. Va a asumir esas consecuencias, pero actuó en la convicción de que lo estaba haciendo en un interés superior, aunque erróneo, y eso tiene una consideración además técnica", afirmó el abogado.

Consultado sobre la relación entre Sergio Muñoz, exdirector de la PDI, y el abogado Luis Hermosilla, el abogado Manríquez respondió que "la amistad es un valor bastante profundo y genuino. Hay amistades formales, hay amistades cívicas, hay amistades sociales, hay amistades con ventaja y hay amistades genuinas. Yo creo que esta nunca fue una amistad y tampoco fue genuina", concluyó.

