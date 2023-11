Defensa de Thompson apelará a la prisión preventiva del jugador "trunca su carrera"

La defensa Jordhy Thompson apelará a la prisión preventiva, luego que el futbolista fuera formalizado por femicidio frustrado contra su pareja.

En conversación con Emol, el abogado José Mendoza, defensor penal público, anunció que “se recurrirá de la prisión preventiva y como medida cautelar se solicitará la prohibición de acercarse a la víctima (Art. 9 b), prohibición de tenencia de armas y firma semanal".

En tanto, en conversación con radio ADN argumentó que la máxima cautelar "trunca su carrera. En la forma que está decretada la medida cautelar, va a ser imposible que vuelva a realizar cualquier actividad deportiva".

Cabe señalar que este lunes, la jueza Irene Rodríguez acogió la petición de la medida cautelar más gravosa y se estableció un plazo de 45 días de investigación para el caso.

"Mi representado dice que se habría producido una discusión, de índole familiar, donde también habría sido objeto de lesiones. Y eso quedó graficado en la audiencia. Ustedes pudieron apreciar que las lesiones que ella dice tener en el rostro no se veían por ninguna parte. La jueza también, cuando aprecia la fotografía, no logra precisar en qué lugar se producen estas lesiones, que son dos golpes en la cara de los que, evidentemente, tiene que quedar algún registro. Y no hay registro fotográfico de eso, que dé cuenta de que existen esas lesiones", comentó el abogado defensor.

Thompson fue detenido luego que su pareja lo denunciara por agresión. La mujer señaló que el jugador de 19 años la golpeó y que incluso intentó asfixiarla.

PURANOTICIA