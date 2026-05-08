Defensa de Lavín tras prisión preventiva asegura que "tenemos la firme convicción que se fabricó un delito sobre información parcial"

El abogado del exdiputado Joaquín Lavín León, Cristóbal Bonacic, manifestó que su cliente está tranquilo, pese a que fue decretada su prisión preventiva en el marco de la investigación en la que se le imputó por fraude al fisco, tráfico de influencias y uso y falsificación de instrumento privado mercantil.

Al referirse al proceder del magistrado Daniel Urrutia, perteneciente al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el jurista fue categórico: “Este es un tema que aún no está cerrado. Todavía quedan una serie de recursos que se van a presentar, de acuerdo a los que son más idóneos. Y, honestamente, por el tenor de la resolución, no me queda ninguna duda de que esto es un tema que el tribunal lo tenía resuelto desde el inicio de esta audiencia”.

Asimismo, expresó su incomprensión frente a la supuesta “red de corrupción” con la cual se vincula al esposo de Cathy Barriga e hijo de Joaquín Lavín Infante.

Para ilustrar su punto, el profesional argumentó: “Es un diputado, efectivamente, que hizo una aplicación para poder desarrollar contacto a nivel nacional para hacer encuestas sobre proyectos de ley ¿Eso es la corrupción?. No sé, yo creo que no”.

En la misma línea, el abogado lanzó una dura advertencia sobre el manejo de las pruebas, indicando que “cuando no hay ninguna reflexión de los antecedentes que uno presenta, incluso en situaciones tan delicadas como que a testigos de cargo el Ministerio Público se les haya exhibido información parcial e inducido a contestar ciertas cosas que no son reales, ello es muy peligroso para cualquier imputado”.

Respecto a la resolución judicial, el defensor del exmiembro de la UDI reiteró la serenidad de su parte. “Estoy muy tranquilo como abogado y mi representado también lo está, porque el fallo da cuenta de situaciones en las que no se hace cargo de lo que esta defensa ha ventilado. Por lo tanto, si alguien no se hace cargo y sólo escucha otra parte, obviamente el fallo tiene que ver con la línea que vino”, sostuvo.

Finalmente, el abogado de Joaquín Lavín León concluyó sus descargos criticando las condiciones del debate en la audiencia: “Esta defensa alegó que durante más de cuatro horas se le dio menos tiempo que a la parte acusadora… Se le dio menos tiempo en las réplicas que a la parte acusadora, que eran cuatro instituciones y este abogado defensor es uno… Pero tenemos la firme convicción de que aquí se fabricó un delito sobre información parcial. Yo podría definir esto como una especie de Frankenstein jurídico, porque se tomó pacto de una parte, se colocó con otra y se fue sumando para una historia que no se condice con la realidad”.

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