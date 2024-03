Decretan prisión preventiva para padre que habría robado camioneta a su hija embarazada: no fue formalizado por aborto

El Tribunal de Garantía decretó prisión preventiva para el imputado acusado por robarle el vehículo a su hija embarazada en la comuna de La Florida, región Metropolitana, quien tras esta situación sufrió un aborto espontáneo.

El hecho ocurrió cerca de la las 10:20 horas de este miércoles, en calle Lia Aguirre, cuando la mujer fue abordada por dos sujetos, que la intimidaron para quitarle las llaves de su automóvil y, producto del forcejeo, terminó cayendo al piso.

La joven de 23 años se encontraba embarazada de siete semanas, y producto del golpe al forcejear sufrió un aborto espontáneo.

Detectives de la Brigada de Robos Suroriente (Biro) lograron capturar a un sospechoso que fue identificado por las cámaras de seguridad. Posteriormente se confirmó que el sujeto era el padre de la víctima.

El fiscal Felix Rojas sostuvo que la mujer en su declaración "en ningún momento señala que pudo haber reconocido la voz del padre".

Durante la audiencia, el imputado no fue formalizado por el aborto espontáneo que sufrió su hija. Según el persecutor, “si bien podría constituir un delito diferente, no fue considerado por la Fiscalía en términos del delito por el cual fue formalizado, debido a la naturaleza del hecho, justamente debido a que era un embarazo complicado, era reciente y no era visible a simple vista”.

“Por eso la Fiscalía decide formalizar por robo con intimidación, sin perjuicio de que en el futuro podría reformalizarse si es que se obtuvieran antecedentes distintos", añadió.

Asimismo, detalló que el sujeto cuenta con diversas condenas y al menos dos por el delito de robo con intimidación.

(Imagen referencial)

