Decretan prisión preventiva para Dayonis Orozco por homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

El Sexto Juzgado de Garantía de Santiago ratificó la medida cautelar de prisión preventiva para Dayonis Orozco Castillo, quien fue acusado por el homicidio del exteniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.

A través de X, la Fiscalía Centro Norte dio a conocer que "la Fiscal Jefa Marcela Adasme lo formalizó en presencia por homicidio de carabinero en el ejercicio de su cargo y porte ilegal de arma de fuego".

Orozco llegó el jueves al país luego de ser extraditado tras haber sido detenido en Colombia, donde huyó tras el crimen del exteniente.

Adasme detalló que "el Tribunal estimó que eran suficientes para decretar su prisión preventiva, decretándose un plazo de investigación de 90 días, plazo en el cual nosotros cerraremos la investigación y continuaremos con la etapa de juicio en contra de este imputado".

El sujeto es acusado del asesinato del mayor Sánchez ocurrido en 2024 en la comuna de Quinta Normal, cuando el uniformado intentó frustrar un asalto cuando volvía de un culto religioso junto a su esposa y su hijo.

"Estaríamos en condiciones de presentar la acusación, unir estas acusaciones con el resto de los imputados y ir a un solo juicio oral por esta causa, que es lo que nosotros pretendemos desde el primer momento porque no podemos y no queremos, como Ministerio Público, exponer a las víctimas indirectas de este caso, como la viuda del Teniente Sánchez, a tener que declarar en dos oportunidades en un juicio", indicó la fiscal Adasme.

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