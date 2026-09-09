Decretan prisión preventiva para conductor que atropelló a Rolando Jiménez en Providencia

El 8° Juzgado de Garantía decidió decretar prisión preventiva contra el sujeto de 47 años que atropelló al exdirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez.

De acuerdo a los antecedentes de Fiscalía, el fundador del organismo resultó con lesiones graves tras ser impactado por una camioneta cuando se desplazaba por la intersección de Avenida Francisco Bilbao con Andacollo.

La fiscal María Cecilia Pino mencionó que el detenido por este hecho, no mantenía licencia de conducir, circulaba por una vía exclusiva y además se dio a la fuga tras el accidente.

"El ilícito de darse a la fuga tiene distintas penalidades, dependiendo de las consecuencias, por lo tanto también, en cuanto cae la penalidad, estamos analizando cuál va a ser la pena que se va a aplicar", indicó.

La persecutora explicó que están a la espera de los resultados de los exámenes de alcohol y drogas. "Lo que hay hoy día es un intoxilyzer que no da cuenta de ingesta alcohólica, pero se encuentra pendiente la alcoholemia. Por lo tanto, con el resultado de alcoholemia se podrá determinar realmente si iba bajo efectos de alcohol o incluso de droga, que fue el otro examen que se solicitó", indicó.

El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes, cuando Jiménez estaba terminando de cruzar la calle, momento en que fue atropellado por un camión. El conductor se dio a la fuga, siendo detenido posteriormente por Carabineros.

Desde el Movilh detallaron que el exdirigente resultó "con lesiones en distintas partes de su cuerpo. Se encuentra consciente, pero con mucho dolor y en un estado que requiere especial preocupación. En estos momentos permanece en el Hospital Salvador, donde está siendo sometido a diversos exámenes para determinar la gravedad de sus lesiones".

Y manifestaron "toda nuestra preocupación, cariño y fuerza están hoy con Rolando. Son momentos de enorme angustia para quienes lo queremos y hemos compartido con él tantos años de lucha, compromiso y amistad. Esperamos de todo corazón que pueda recuperarse y salir adelante de este difícil momento".

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