Decretan prisión preventiva para 16 miembros de la banda narco de "El Cojo César"

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a 16 de los 19 detenidos el martes 11 de agosto en la población La Legua Emergencia, en el operativo contra la banda narco de César Liberona Miranda, alias "El Cojo César".

Después de tres días de audiencias, el tribunal decretó la prisión preventiva de este sujeto, quien ya se encuentra cumpliendo una pena en la cárcel de alta seguridad de Santiago, y de sus hermanos Mario y Gonzalo, además de otros 13 imputados. El resto quedó con medidas cautelares de menor intensidad.

La Fiscalía Metropolitana Sur los formalizó por tráfico de drogas, asociación ilícita para el narcotráfico, lavado de activos e infracción a la Ley de Armas.

En la última audiencia, el fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros, expuso que "El Cojo César" escribía las órdenes en un papel, las mostraba a las visitas a través de la ventana del locutorio y luego se lo comía, para evadir los sistemas de vigilancia.

Barros explicó que debido a las duras restricciones de Gendarmería, Liberona Miranda "optó por la decisión de empezar a escribir en un cuaderno, luego exhibía lo que escribía en el cuaderno con instrucciones obviamente hacia el otro de los imputados".

"Luego de que se leían estas instrucciones y eran memorizadas por el otro imputado, cortaba el papel y se lo comía", añadió el fiscal.

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