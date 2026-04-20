Decretan presidio perpetuo para ciudadano colombiano que mató a tres personas en una hora en Santiago

La Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte obtuvo la condena de presidio perpetuo contra el ciudadano colombiano Víctor Junior Riasco Estupiñam, declarado culpable como autor del delito de robo con homicidio perpetrado el 28 de agosto de 2022 en la comuna de Santiago.

La resolución judicial no se detuvo ahí y sumó una serie de castigos adicionales para el condenado. Estos incluyen 17 años y un día de cárcel por dos homicidios, además de 12 años de presidio a raíz de tres robos con intimidación. A esto se añaden 3 años y un día por el porte ilegal de arma de fuego, junto con 200 días de reclusión por el delito de usurpación de nombre.

La totalidad de este extenso prontuario delictual se llevó a cabo en una frenética secuencia que duró poco más de una hora.

Para lograr acreditar fehacientemente estos episodios durante el juicio, fue fundamental la labor investigativa liderada por el fiscal Arturo Gómez. El persecutor trabajó en estrecha coordinación con los equipos especializados del Departamento OS9 y el Labocar de Carabineros.

Un detalle relevante del caso surgió durante la captura del individuo, instante en el que aseguró llamarse Jhon Freddy Perlaza Ruiz. No obstante, el cruce de sus huellas dactilares con la base de datos del Registro Civil permitió desenmascararlo y confirmar que su verdadera identidad era Víctor Riasco Estupiñam.

En definitiva, los magistrados dieron por comprobada su participación en dos homicidios, un robo con homicidio, diversos robos con violencia e intimidación, usurpación de nombre y porte ilícito de armamento. Asimismo, el tribunal determinó aplicar la agravante de haber actuado con alevosía en su actuar criminal.

El recorrido de sangre comenzó en un cité ubicado en la intersección de Rogelio Ugarte con Miguel León Prado, en la comuna de Santiago. En ese lugar, el sujeto dio muerte a dos ciudadanos de nacionalidad colombiana, para luego darse a la fuga escapando en dirección al poniente por esa misma calle tras dispararles.

Solo unos minutos más tarde, el antisocial intimidó a un transeúnte con la intención de apropiarse de su motocicleta, pero en esta ocasión la víctima logró huir.

La violencia escaló nuevamente a las 05:55 horas, cuando abordó a una mujer de nacionalidad peruana que conducía su vehículo por las cercanías. Con el claro objetivo de robar el automóvil, el delincuente le disparó en dos ocasiones, provocándole la muerte.

Aproximándose a las 06:00 horas, el individuo intentó intimidar a una nueva víctima usando su arma de fuego. Sin embargo, en un giro inesperado, el afectado logró arrebatársela, lo que obligó a huir del sitio.

Finalmente, la seguidilla de crímenes concluyó con un último hecho, el cual correspondió al robo de objetos personales a una mujer.

PURANOTICIA