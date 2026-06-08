Decretan arresto domiciliario total para exministra Sabaj y Hermosilla mantiene arresto nocturno por el caso Audio

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el arresto domiciliario total de la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, tras ser formalizada por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y revelación de secreto.

Además, el tribunal mantuvo el arresto domiciliario nocturno del abogado Luis Hermosilla tras ser formalizado por soborno, en una nueva arista del denominado caso Audio. Los delitos quedaron al descubierto en sus conversaciones de WhatsApp.

La jueza Isabel Correa rechazó la solicitud de prisión preventiva para Sabaj, solicitada por la Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de la investigación, por estimar que no se configura el delito de cohecho.

La Fiscalía indaga delitos que habrían sido perpetrados durante los años 2020, 2021 y 2022, en el marco del caso Audios, en especial en lo referente en la revelación de secretos al abogado Luis Hermosilla.

El 9 de marzo pasado, la Corte Suprema confirmó la querella de capítulos en contra de la exministra Sabaj, tras lo cual quedó en condiciones de ser formalizada.

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