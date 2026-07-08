Declaran Alerta Temprana Preventiva en 10 comunas de la región Metropolitana ante pronóstico de precipitaciones en cordillera

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento para la región Metropolitana:

Pronóstico: Precipitaciones normales a moderadas en cordillera a partir de este jueves y hasta el viernes 10 de julio.

Asimismo, conforme a lo indicado en su pronóstico meteorológico emitido este miércoles, los montos de precipitaciones (mm), velocidad de viento (km/h) e isoterma (m.s.n.m.) son los siguientes:

Nota: montos de precipitaciones contemplan el período entre las 09:00 horas del día indicado y las 09:00 horas del día siguiente.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en cordillera, moderada en precordillera y baja para cordillera de la costa y valle.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA