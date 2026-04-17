DC se abre a aprobar en general el plan de Reconstrucción, pero advierte que cuando se empiece a discutir "vamos a poner los puntos"

El presidente de la Democracia Cristiana, diputado Álvaro Ortiz, se refirió al proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, planteando críticas tanto a la forma como al contenido de la iniciativa.

Durante una entrevista concedida a radio Duna, el timonel falangista hizo hincapié en que, desde un principio, se alertó sobre lo inadecuado que resultaba agrupar diversas temáticas dentro de un mismo cuerpo legal. “Se dijo en todo momento que no era bueno presentar todos estos temas en una sola ley. No había que mezclar reconstrucción con la reforma tributaria”, precisó el parlamentario.

Respecto al futuro de la iniciativa en el Congreso, el legislador ratificó que su colectividad entregará los votos para aprobar la iniciativa en general, aunque advirtió que buscarán modificar el texto durante su revisión en detalle. Al respecto, aseguró: “En la idea de legislar vamos a estar de acuerdo, pero una vez que se empiece a discutir, vamos a poner los puntos”.

La manera en que el Gobierno ha llevado adelante la tramitación también fue blanco de críticas por parte del diputado, apuntando directamente al titular del Ministerio de Vivienda, Iván Poduje. De acuerdo a la visión de Ortiz, el secretario de Estado supeditó las labores de reedificación a que el proyecto se despachara sin modificaciones, una postura que, a su juicio, entorpece el entendimiento político. “Cuando hay un ministro con un estilo particular que dice ‘si no aprueban la ley tal como ingresa, no va a haber reconstrucción’, creo que no es la forma”, sentenció.

En cuanto a los aspectos técnicos de la propuesta, el líder de la DC expresó su rechazo a la rebaja progresiva del impuesto corporativo a grandes empresas. Sumado a ello, reiteró la necesidad de que las normativas misceláneas guarden una lógica interna. “No puede mezclar diferentes temas. Tiene que haber un tema base y en el contenido cosas vinculadas con esa materia”, enfatizó.

Más allá de las aprensiones expuestas, el representante democratacristiano dejó la puerta abierta para dialogar con La Moneda y anunció que tienen contemplado sostener un encuentro con el ministro del Interior. “No nos oponemos de por sí a cualquier cosa. Vamos a conversar con el Gobierno porque es lo que corresponde”, concluyó.

(Imagen: @alvaro.ortizv)

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