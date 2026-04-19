Cristián Monckeberg: “Sedini se equivoca, pero otros ministros callan”

Cristián Monckeberg reparte sus días entre la docencia en la Universidad del Alba y su rol como decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Aunque ejerce como abogado, mantiene un fuerte vínculo con la política partidaria. “Estoy muy involucrado en RN: soy miembro de la Comisión Política, fui presidente en su minuto y tengo a Paulina (Núñez) presidiendo el Senado, lo que también me obliga a estar muy encima de varios temas”, señaló.

En entrevista con El Dínamo, el exministro advierte falencias en la gestión comunicacional del Ejecutivo. “A Sedini la critican porque se equivoca en algunos puntos; pero otros ministros están callados, pasan piola, y eso también es criticable. Si los veo en la calle, no sabría ni cómo se llaman”, señaló, subrayando la necesidad de mayor presencia pública de las carteras.

Monckeberg observa que el éxito del Gobierno se juega en proyectos como el Plan de Reconstrucción y en la capacidad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de adaptarse al mundo político. “Mi sugerencia es ser más paciente, escuchar más y confiar más en los partidos que acompañan al gobierno”, indicó, advirtiendo que la experiencia pública requiere más que cálculos técnicos.

Respecto al concepto de “fuego amigo”, lo rechaza tajantemente: “Nada más ridículo y absurdo que ese concepto… lo desleal sería quedarse callado y ver cómo se caen”. Para Monckeberg, “la crítica interna fortalece al gobierno y no lo debilita”.

EL FUTURO DE RN

El exministro observa en Andrea Balladares y Paulina Núñez el futuro de Renovación Nacional, comparando su dupla con la que formó junto a Mario Desbordes hace más de una década.

En contraste, minimiza las críticas de Carlos Larraín: “Su opinión no me merece mayor relevancia política en este momento”. Para Monckeberg, “RN atraviesa una nueva etapa que puede ser un desastre o muy positiva, pero con signos de renovación”.

Sobre la partida de figuras como Andrés Allamand y Mario Desbordes, distingue razones distintas. Mientras el alejamiento de Allamand lo atribuye a compromisos internacionales, considera que Desbordes tiene un futuro político relevante y espera su regreso: “Es un tremendo político… espero que en algún minuto se entusiasme y se reincorpore”.

CRISIS Y REINVENCIÓN

Monckeberg reconoce los fracasos electorales de Chile Vamos en dos presidenciales consecutivas, pero insiste en que “RN conserva virtudes como la vocación de acuerdos y la mirada social. RN no se ha desdibujado”, afirma, destacando la capacidad de reinventarse y la presencia de liderazgos jóvenes.

Finalmente, el exministro admitió que en la última campaña presidencial el partido se mimetizó con un discurso incómodo, centrado en cifras y crecimiento sin bienestar. “Hubo una desconexión con los anhelos de la clase media que el PDG captó de mucho mejor manera”, reflexionó, recordando banderas históricas de RN como el fin de las contribuciones para adultos mayores.

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