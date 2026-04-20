Cristián Labbé confirma renuncia al Partido Nacional Libertario: "Di mi opinión y se me canceló"

Su salida definitiva de las filas del Partido Nacional Libertario (PNL) concretó Cristián Labbé. Al abordar su alejamiento de la tienda política, el exdiputado lanzó críticas sobre su paso por la colectividad, asegurando que en su momento "di mi opinión, se me canceló de cierta manera".

Fue en radio La Metro donde el exparlamentario ratificó la decisión. En dicha instancia, detalló la forma discreta en que manejó su dimisión, señalando que "renuncié sin tanto bombo y platillo, porque no quería que fuera noticia".

Para justificar su determinación, el otrora legislador profundizó en sus motivos frente a los micrófonos: “Renuncié para tener cierta independencia política para poder dar mi opinión, y todos saben lo que pasó con el Partido Nacional Libertario, cuando yo no estaba de acuerdo con ciertos temas que se habían decidido por parte de la directiva”.

A pesar de las diferencias con la cúpula, Labbé tuvo palabras conciliadoras para el futuro de la facción y sus líderes. En ese sentido, enfatizó que "hoy políticamente soy independiente, pero eso no quiere decir que no le tenga gran aprecio al partido, y espero que les vaya bien a sus parlamentarios y a Johannes en la presidencia, como también al gobierno".

No obstante los buenos deseos, reiteró sus cuestionamientos hacia el trato recibido durante su época como militante activo de la agrupación, concluyendo que "di mi opinión, se me canceló de cierta manera y hoy prefiero tener independencia".

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