CPLT y Loncon: "El tema de fondo es saber si la Usach va a entregar o no una información que por ley es pública"

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Francisco Javier Leturia, aseguró que el tema de fondo en el caso de Elisa Loncon es si la Universidad de Santiago (Usach) va a entregar la información que, por ley, es pública.

"Nosotros no vamos a polemizar por la prensa, los descargos los vamos a hacer ante la Corte, pero somos un órgano garante de derechos y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley", señaló Leturia.

Agregó que "acá el tema de fondo no es un tema procesal, es saber si la Usach va a entregar o no una información que por ley es pública, y que ellos mismos nunca han negado que sea información pública".

La Usach se niega a entregar los antecedentes académicos de Loncon, como sus cursos de pregrado y posgrado, y la publicación de estudios y papers durante los últimos cinco años. Además, le otorgó un año sabático por su "jerarquía académica y antigüedad".

Por lo mismo, el CPLT acogió un reclamo de amparo presentado por El Polígrafo de "El Mercurio", pero la Usach recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago con un reclamo de ilegalidad en contra de Transparencia.

Este martes, Loncon afirmó que "no he entregado los datos porque he sido objeto de difamación desde el año 2021, cuando fui nombrada presidenta de la Convención Constitucional".

"Desconfío por mal uso que se pueda hacer de la información entregada. Hay más a académicos con permiso sabático, pero ocurre que a mí solamente me exigen la documentación y eso se llama discriminación", precisó.

