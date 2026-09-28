Corte Suprema revoca sentencias que buscaban frenar acciones de cobro vinculadas a deudas del CAE

La Corte Suprema revocó tres resoluciones de la Corte de Apelaciones de Arica, donde se habían acogido recursos de protección presentados en contra de la Tesorería General de la República (TGR), que buscaban frenar las acciones de cobro vinculadas a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

En las causas roles 203-2026, 219-2026 y 299-2026, el máximo tribunal determinó rechazar los recursos de protección interpuestos, dejando sin efecto lo resuelto previamente por el tribunal de alzada de Arica.

Ante la sentencia de la Corte Suprema, la Tesorería reafirmó sus facultades, señalando que esto permite "la plena continuidad de las acciones de cobranza por parte del Fisco para la recuperación de las deudas CAE".

El jefe de la División Jurídica de TGR, Juan Pablo Marras, explicó que "estos fallos ratifican la interpretación legal de Tesorería en esta materia. A su vez, respaldan nuestras facultades para la cobranza judicial de estos créditos fiscales, dejando sin efecto los fallos minoritarios que existían en contra del Servicio. Por tal razón, estimamos que con estas sentencias, la discusión sobre la constitucionalidad y legalidad del actuar de TGR, se zanja de manera definitiva".

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