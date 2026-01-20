Corte Suprema deja pendiente la resolución de la apelación que hizo Ángela Vivanco a querella de capítulos

La resolución sobre la apelación presentada por la exministra Ángela Vivanco deberá esperar. Esto luego de que la Corte Suprema dejara pendiente la decisión respecto del recurso con el que busca impugnar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que declaró admisible la querella de capítulos interpuesta en su contra, junto a su ampliación.

De acuerdo con lo informado, aún resta que los ministros del máximo tribunal deliberen y redacten la resolución definitiva, la cual será comunicada a las partes una vez que se encuentre concluida.

Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, en representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec, habrían efectuado una serie de pagos a la exministra Vivanco a través de su pareja, Gonzalo Migueles, luego de que ella resolviera a favor de los intereses de la empresa en un litigio que mantenía con Codelco. Dichos montos, según la investigación, habrían sido blanqueados mediante operaciones en las que participaron los conservadores de bienes raíces Sergio Yáber y Yamil Najle, además del dueño de una casa de cambio, Harold Pizarro.

Durante su exposición, la defensa de Vivanco sostuvo que la imputación “se sostiene sobre la base de una premisa falsa”. En ese sentido, afirmó que “este expediente grita desde cada tinta que tiene que la orden que se le imputa haber realizado la ministra Vivanco no lo realizó”, en relación con la acusación de que habría favorecido judicialmente a CBM en perjuicio de Codelco.

Asimismo, la defensa aseguró que dicha orden no emanó de la exministra. “Basta examinar el expediente para responder esta pregunta, ya que quien ordenó esto fue la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. Pero más importante aún, la exministra Vivanco y esta excelentísima Corte Suprema rechazó esta solicitud. Y esto no lo digo yo. Como veremos, esto lo dice quien se presenta como víctima aún. Esto lo dicen los ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó“.

No obstante, la Fiscalía descartó esta tesis y replicó que “aquí hubo infracciones de deberes, hubo triangulación de montos millonarios, coetáneos y posteriores en cada una de las resoluciones. Esos son cohechos, los demás son dos materias propias del fondo, no de una querella de capítulos".

PURANOTICIA