Presidente Kast cita a senadores oficialistas a La Moneda para "afinar" los votos para la megarreforma

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), comentó que los senadores oficialistas se reunirán con el Presidente José Antonio Kast para “asegurar los votos” necesarios para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional.

“Hoy en la noche se juntan los senadores oficialistas con el Presidente de la República en La Moneda para afinar esos 26 votos. Estamos empatados, por lo tanto, uno que se refríe y estas cosas pueden no pasar”, comentó en entrevista con radio Pauta.

Añadió que “esta ley de Reconstrucción no estaba a la vista el temporal en la cuarta región ni menos sus efectos porque es algo muy reciente de hace 10 días atrás. Se le explicó al senador Walker, se le explicó al senador Gahona (...) por lo tanto no solo Quiroz se los transmite, sino que hoy día el Presidente Kast los cita al Palacio La Moneda para asegurar esos votos y asegurarles que para reconstrucción no va a faltar un peso”.

“Ayer ya estaban desplegados los puentes mecanos del ejército en la Quinta Región interior, arreglando los caminos la gente que estaba aislada, por lo tanto, yo he visto al Estado muy desplegado”, aseguró.

Sobre la compensación a municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años, Alessandri advirtió que “votar en contra significa el peor de los mundos, pues los adultos mayores mantendrían el beneficio mientras los municipios dejarían de recibir recursos para enfrentar la menor recaudación”.

El presidente de la Cámara aseguró que, “una vez promulgada la megarreforma, el foco del Gobierno debe trasladarse al mercado laboral. Chile acumula 42 meses con una tasa de desempleo superior al 8% y sigue creciendo la informalidad”.

“Hay que arreglar las 40 horas para hacerla más flexible, especialmente en actividades estacionales. La distribución de la jornada pueda realizarse de manera semestral o anual, sin modificar el límite de horas establecido por la ley”, adicionó el parlamentario.

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