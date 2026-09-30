Corte de Santiago pone límite a la revisión de celulares de tres imputados por fraude de $14 mil millones en la Junaeb

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió recursos de amparo y puso límite a la extracción de información desde dispositivos electrónicos de tres imputados por supuesto fraude al interior de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). La fiscalía anunció que apelará a la medida.

En las sentencias, la Sexta Sala del tribunal acogió las acciones cautelares presentadas por las defensas del ex diputado comunista Hugo Gutiérrez, el actual senador UDI Sergio Gahona Chávez y el influyente abogado lobista Darío Calderón.

Los tres están imputados en la investigación que desarrolla la Fiscalía Metropolitana Oriente tras las denuncias efectuadas por la Junaeb en contra de la empresa Soser de Rancagua, por onces que nunca fueron entregadas, entre 2021 y 2023. El fraude alcanza a los $14 mil millones.

Según los fallos, hubo actuar arbitrario en las decisiones que rechazaron fijar límites a la extracción de datos y revisión de los teléfonos celulares de los tres amparados, ya entregados a la PDI, lo que afecta su vida privada e intimidad.

Las decisiones añaden que la Fiscalía y la PDI "trabajarán sobre la copia íntegra (de los datos extraídos) para identificar lo pertinente; completada la identificación, y hasta que la audiencia resuelva sobre la eliminación, la copia quedará sellada y sin acceso".

Los fallos agregan que "desde ese momento el examen ha concluido y el persecutor sólo necesita la información que separó como relacionada con los hechos, de modo que en el lapso que media entre el término del examen y la audiencia la retención deja de ser una intromisión en curso".

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