Corte de Apelaciones de Santiago revoca resolución y decreta arresto domiciliario parcial nocturno para Jorge Valdivia

La Primera Sala del tribunal de alzada acogió los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y la parte querellante, revocando la resolución del 4° Juzgado de Garantía.
Jorge Valdivia quedó nuevamente bajo arresto domiciliario parcial nocturno luego de que la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogiera los recursos de apelación del Ministerio Público y de la parte querellante y revocara la resolución del 4° Juzgado de Garantía.
El viernes 29 de mayo, se realizó una audiencia de revisión de medidas cautelares del exfutbolista formalizado por violación y abuso sexual.
En la audiencia, la defensa solicitó cambiar la cautelar a firma mensual y arraigo nacional, lo que fue acogido por el tribunal.
Esta resolución fue apelada por la Fiscalía de Género y el tribunal de alzada capitalino resolvió a favor del Ministerio Público.
Por lo anterior, las cautelares vigentes del "Mago" son arresto domiciliario parcial nocturno, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Cabe recordar que el exseleccionado nacional de fútbol es investigado por su presunta responsabilidad como autor de cuatro delitos sexuales en contra de dos mujeres: dos delitos de violación, un delito de abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual.
PURANOTICIA