Corte de Apelaciones de Santiago acogió recurso de amparo y otorgó libertad condicional a Jaime Orpis

El exsenador Jaime Orpis se retiró del Anexo Penitenciario Capitán Yáber luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago acogiese un recurso de amparo y ordenase su libertad condicional.

El otrora representante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) fue condenado en enero de 2022 a 5 años y un día de presidio por seis delitos fraude al fisco y otros 600 días por dos delitos de cohecho, siendo declarado culpable de recibir dinero en 2013 de Corpesca -la mayor pesquera de Chile- para favorecerla en la tramitación de la Ley de Pesca.

El exparlamentario gremialista se transformó en el primer político en ser condenado en Chile a penas de cárcel por corrupción.

El 24 de abril, la Comisión de Libertad Condicional le había rechazado el beneficio al advertir riesgo de reincidencia. Ante ello, la defensa ingresó un recurso que fue acogido de manera unánime por el tribunal de alzada, en cuyo fallo apunto a "contradicciones" y "omisiones" en la determinación inicial.

El abogado del exparlamentario, Alejandro Espinoza, aseguró que la Corte Corte "ha puesto remedio a una situación tremendamente injusta, porque recurrimos de amparo contra la resolución que había negado la libertad condicional a don Jaime Orpis, quien cumplía con todos los requisitos legales".

El jurista afirmó que el fallo "ha señalado que esta resolución carecía de fundamento, por cuanto don Jaime Orpis cumplía todos los requisitos legales para obtener este beneficio".

"Se está concluyendo un proceso y etapa de prácticamente ocho años", añadió, acusando que "es una situación tremendamente injusta, a nuestro juicio, por cuanto don Jaime Orpis ha sido el único político en Chile que ha tenido que cumplir una pena privativa de libertad por financiamiento ilegal de la política".

"La política se financió ilegalmente en Chile de todos los sectores, y solo una persona terminó cumpliendo una pena privativa de libertad. Es decir, respecto de algunos se aplicó una mano durísima, y respecto de otros, o no se investigó o se hizo vista gorda. Creemos que cuando la justicia no es pareja, no es justicia", criticó el abogado.

Luego explicó que Orpis "ha sido consistente en no reconocer el delito de cohecho" y que "va a tener que cumplir los requisitos de una libertad condicional.

"Evidentemente él no es un peligro para la sociedad, no tiene riesgo de reincidencia a nuestro juicio. Por tanto, cumplía todos los requisitos legales para acceder a este beneficio", cerró.

PURANOTICIA