Coordinadora DC por la opción En Contra afirma que el texto propuesto "Le hace mal a Chile"

La excomisionada experta y exministra del Trabajo, Alejandra Krauss, quien se desempeña como coordinadora general de “La DC por Chile, la DC en Contra” entregó detalles respecto a la campaña de cara al Plebiscito del 17 de diciembre.

En conversación con radio ADN, explicó la decisión del partido respecto a realizar una campaña distinta a la del oficialismo y sostuvo que “más que ir separados, es en línea de mucha coordinación, con un mensaje común de personas que tenemos distancias y profundas discrepancias con el texto a plebiscitar.

Y hablándole a sectores de la ciudadanía que se identifican más con la DC o con personas que permanentemente han estado en busca de diálogos”.

En cuanto a las declaraciones del expresidente Eduardo Frei, quien ha manifestado la importancia de cerrar el proceso constitucional, la coordinadora apuntó a que la DC “comparte absolutamente eso” y que ha sido categórica “en decir que este proceso debe cerrarse. En consecuencia, no hay diferencia con lo que él ha dicho”.

De esta forma, Krauss planteó que para ellos “lo esencial es que la ciudadanía vea que somos muchos que, en forma transversal, que hoy todos coincidimos en que este texto le hace mal a Chile, no es un buen texto, nos sigue dividiendo, profundiza las desigualdades. Nos divide. Es un texto mediante el cual no logramos avanzar. No resuelve las urgencias de la ciudadanía”.

“Hay que rescatar algo, que en política cuesta hacer: un proceso de aprendizaje. Cuando uno hace revisión de decisiones que ha tomado o lo que fuere, fundamentalmente lo que uno busca es aprendizaje, que no necesariamente es arrepentimiento. Por último, de los arrepentidos es el reino de los cielos. Pero fundamentalmente es aprendizaje. En política debe existir aprendizaje; este país debe volver a mirar sus procesos políticos y entender”, complementó.

En ese sentido, Krauss dijo que “¿Si no hubiera existido un aprendizaje, adversarios políticos vitales, como resultaba ser en la izquierda y con la DC, habríamos sido capaces, sin aprendizaje, sin colocar el bien común del país por delante, haber hecho el retorno a la democracia que hicimos? Si fuimos capaces de eso, ¿cómo no vamos a haber aprendido y estar permanentemente aprendiendo de los aprendizajes? Eso es lo que la DC quiere transmitir”.

