Contraloría revela pagos improcedentes por $1.716 millones en obras de riego

La Contraloría Regional Metropolitana de Santiago detectó una serie de irregularidades en la Comisión Nacional de Riego (CNR) tras realizar una auditoría a la gestión y control de los recursos públicos destinados al financiamiento de bonificaciones para inversiones y obras de riego y drenaje.

De acuerdo con los resultados de la Auditoría N° 454-2025, una de las principales observaciones corresponde a pagos improcedentes por más de $1.700 millones, originados por el uso de facturas que posteriormente fueron rebajadas mediante notas de crédito, situación que impide acreditar el gasto efectivo realizado.

Según el informe, la CNR efectuó pagos de bonificaciones utilizando dicha documentación, lo que derivó en desembolsos considerados inadecuados por un monto total de $1.716.851.841.

Otra irregularidad detectada apunta a la existencia de 621 iniciativas cuyo plazo de ejecución ya expiró, pero que aún no han sido formalmente cerradas ni declaradas como abandonadas. Esta situación implica un incumplimiento de la normativa vigente y mantiene recursos comprometidos sin un control efectivo por parte del organismo.

La auditoría también identificó discrepancias entre los registros de la CNR y los del Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre las inconsistencias observadas figuran diferencias en montos informados, documentos inexistentes y errores en los antecedentes registrados, lo que debilita los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

Asimismo, la Contraloría constató la contratación de una empresa cuyo propietario es cónyuge de una funcionaria de la CNR, situación que contraviene las disposiciones vigentes en materia de inhabilidades y conflictos de interés.

A ello se suma que las rendiciones de fondos remitidas por la Tesorería General de la República no fueron debidamente verificadas ni respaldadas por la Comisión Nacional de Riego, circunstancia que dificulta asegurar el correcto uso de los recursos fiscales y limita la trazabilidad de los pagos efectuados.

ACCIONES ORDENADAS POR CONTRALORÍA

Frente a los antecedentes detectados, la Contraloría General de la República anunció la presentación de un reparo —equivalente a una demanda en un juicio de cuentas— con el objetivo de recuperar los más de $1.716 millones que habrían sido pagados de manera improcedente.

Además, instruyó a la Comisión Nacional de Riego la realización de un sumario administrativo para establecer eventuales responsabilidades de funcionarios involucrados en los hechos observados.

Junto con ello, los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Servicio de Impuestos Internos (SII), organismos que deberán evaluar la adopción de las acciones legales, administrativas o tributarias que correspondan.

PURANOTICIA